الأنبا أرساني يشارك في لقاء وزير الخارجية بالجالية المصرية في بلجيكا

شهد الأنبا أرساني، أسقف هولندا والمشرف على القطاع الهولندي من بلجيكا، اللقاء الذي عقده السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، مع ممثلي الجالية المصرية في بلجيكا ولوكسمبورج، والذي عقد في مقر السفارة المصرية في بروكسل.



حيث تم تناول عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالجالية وسبل تعزيز العلاقات بين مصر والمجتمعات المصرية في الخارج.

كما تم التركيز على دعم التواصل بين الجالية المصرية والحكومة المصرية، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمواطنين المصريين في الخارج.

حضر اللقاء أيضًا كل من القمص موسى سرور والقمص أباكير منير، كاهنَي الكنيسة المصرية في بلجيكا، حيث أثنوا على أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعزز الروابط بين المصريين في الخارج وبلدهم الأم.