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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قبل مواجهة الغد.. ماذا قدم الأهلي وفاركو في الدوري؟

الأهلي وفاركو - أرشيفية
الأهلي وفاركو - أرشيفية
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يخوض في الرابعة عصر غد الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مباراة جديدة في مسابقة الدوري الممتاز، عندما يحل ضيفًا على فريق فاركو على ملعب الجيش بمدينة برج العرب في محافظة الأسكندرية. 

ويملك الاهلى 18 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل 13 هدف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

أما فاركو فيدخل المباراة وفي جعبته  10 نقاط بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في لقاء وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 12 هدف.

ويسعى الأهلي إلى الفوز في تلك المباراة من أجل مواصلة تصدر مسابقة الدوري الممتاز، ومحاولة الحفاظ على اللقب المحلي ومصالحة جماهيرة الغاضبة بعد الخسارة الأخيرة أمام أورلاندو بايرتس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 


 

الأهلى الدوري الممتاز فاركو ملعب الجيش برج العرب الإسكندرية