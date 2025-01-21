انطلاق مهرجان فرحة لذوي الهمم في دمياط

أقيم مهرجان فرحة الرياضي لأبطال ذوي الهمم بالتعاون بين مركز شباب فارسكور في دمياط برئاسة الكابتن السيد السعيد رئيس مجلس إدارة المركز ومكتب التأهيل الاجتماعي بفارسكور برئاسة زينب كسبه مدير المكتب.

وتحدثت زينب كسبة يُعد مهرجان “فرحة الرياضي” حدثًا استثنائيًا يُسلط الضوء على النماذج المشرقة من أبطالنا من ذوي الهمم، حيث يتم استعراض قدراتهم الفريدة وإنجازاتهم المميزة. يعكس هذا المهرجان حرص الدولة على دعم هؤلاء الأبطال الذين يمثلون مصدر إلهام للمجتمع، ويؤكد على قيم الإصرار والعزيمة لديهم.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤمن إيمانًا عميقًا بقدرات ذوي الهمم وإمكاناتهم في تحقيق التميز. تحت قيادته، تُولي الدولة اهتمامًا كبيرًا لهذه الفئة من خلال توفير الدعم الكامل لهم، سواء من خلال المبادرات المجتمعية، أو تطوير البنية التحتية الرياضية، أو توفير البرامج المتخصصة لتمكينهم ودمجهم في المجتمع.

وأكد الكابتن عمر عايد أيمن أمين صندوق مجلس مركز شباب فارسكور سعيدة بالمشاركة في مهرجان “فرحة الرياضي” الذي يحتفي بأبطالنا من ذوي الهمم، هؤلاء الذين حققوا إنجازات عظيمة في مجال الرياضة، وأثبتوا أن الإرادة تصنع المستحيل. إن قوة مصر الحقيقية تكمن في أبنائها المخلصين الذين يرفعون راية الوطن عاليًا بعزيمتهم وتفانيهم. هذا المهرجان هو رسالة فخر واعتزاز لكل من يؤمن بأن النجاح لا حدود له.

وقال النائب سمير موسى إن وجودي مع هؤلاء الأبطال هو مصدر فخر كبير لي، فهم أمل ومستقبل مصر المشرق. لقد أثبتوا أن الإرادة والتحدي يمكن أن يصنعوا المعجزات. نحن دائمًا ندعمهم ونقف بجانبهم لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا.