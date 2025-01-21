عمر مرموش ينضم رسميًا إلى مانشستر سيتي لمدة 5 مواسم

أعلنت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن إتمام صفقة انتقال النجم المصري عمر مرموش إلى صفوف مانشستر سيتي، بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح. وقد وقع مرموش رسميًا عقدًا يمتد لمدة 5 مواسم مع الفريق الإنجليزي.

وقد نشرت عدد من الصفحات الإخبارية صورة لقناع عمر مرموش الشهير وذلك الإعلان التدريجي للصفقة.

خطوة كبيرة

يعد انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي خطوة كبيرة في مسيرته الاحترافية، حيث سينضم إلى كتيبة بيب جوارديولا للمنافسة على أعلى المستويات في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

يأتي هذا الانتقال بعد تألق اللاعب اللافت مع ناديه السابق، مما جعله محط أنظار الأندية الكبرى. جماهير مانشستر سيتي تتطلع إلى رؤية عمر مرموش بقميص الفريق وتنتظر مساهماته في تحقيق المزيد من البطولات.