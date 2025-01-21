رئيس وزراء قطر: وضعنا آليات لضمان إتمام اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

قال رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن ما حققناه مؤخرًا من وضع حد للحرب في غزة يعود الفضل فيه للشراكة مع الوسطاء، حسبما ذكرت وكالة معا الإخبارية، في خبر عاجل لها.

وتابع:" وضعنا آليات لضمان معالجة ما هو عالق في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وما يجب أن نركز عليه هو أن تلتزم الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار بغزة".

وقال" نأمل أن يستمر وقف إطلاق النار للنهاية لننتقل للمرحلتين الثانية والثالثة وان المفاوضات مستمرة بشأن المرحلة الثانية ونأمل ألا تكون بصعوبة المرحلة الأولى".

وأكد ان المرحلة الثانية من الاتفاق ستعالج ملف إعادة إعمار قطاع غزة ونعتقد أن كل غزة قد دمرت كليا بفعل الحرب".

وأشار، أن اليوم التالي للحرب لا يمكن أن يتحقق ما لم يتفق الفلسطينيون بشأن طبيعة الحكم فيما بينهم.