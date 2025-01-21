دوري أبطال أوروبا.. ريتيجوي يقود تشكيل أتالانتا أمام شتورم جراتس

أعلن جيان جاسبريني، المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة شتورم جراتس النمساوي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق أتالانتا، اليوم الثلاثاء، نظيره شتورم جراتس على ملعب جويس، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود ريتيجوي تشكيل أتالانتا أمام شتورم جراتس، إذ يتواجد على رأس الهجوم رفقة شارل دي كيتيلير.

يجلس النيجيري أديمولا لوكمان على مقاعد بدلاء أتالانتا في مباراة اليوم، كأحد الأوراق الهجومية لدى المدرب جاسبريني.

يحتل أتالانتا المركز الثالث عشر في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 11 نقطة، بينما يأتي شتورم جراتس في المركز الـ29 وفي رصيده 3 نقاط.

تشكيل أتالانتا ضد شتورم جراتس

حراسة المرمى: كارنيسيكي

خط الدفاع: تولوي - هين - كولاسيناك

خط الوسط: باليسترا - دي رون - بازاليتش - زاباكوستا

وفي الهجوم: ساماردزيتش - ريتيجوي - شارل دي كيتيلير.