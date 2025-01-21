دبلوماسي أوكراني سابق: الحرب لن تنتهي إلا بهزيمة بوتين

قال الدكتور فوليديمير شوماكوف، الدبلوماسي الأوكراني السابق، إنّ الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قدّم مساعدة كبيرة لبلاده خلال الأزمة ضد روسيا، مشيرًا إلى أنّ استمرار هذا الدعم أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأوكرانيا.

وأضاف شوماكوف، خلال لقائه مع الإعلامية هاجر جلال في برنامج «منتصف النهار» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الوضع سيكون مقلقًا إذا لم يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي مساعدة لأوكرانيا، موضحًا أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأمل في لقاء ترامب للخروج من العزلة التي فرضتها عليه الدول الغربية الرافضة للتعامل معه.

وأشار إلى أنّ "المفاوضات لا تعني بالضرورة انتهاء الحرب؛ لأن إنهاء الحرب يتطلب هزيمة بوتين، خاصة أن الهدف الأساسي لروسيا هو الاستيلاء على كامل أوكرانيا لضمان عدم تحولها إلى منصة تهديد لدول الاتحاد الأوروبي."

وأكد شوماكوف أنّ الحرب الروسية تُعدّ عملية انتقامية من أوكرانيا بعد خروجها من دائرة النفوذ الروسي، مما يجعل المفاوضات المرتقبة صعبة ومعقدة، حيث من المتوقع أن تستمر الحرب لفترة أطول.