في عرضه الأول بالقاهرة| «زيارة ليلية» بنادي سينما المرأة.. صور

أقيمت فعاليات نادى سينما المرأة الذي ينظمة المركز القومي للسينما وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وخلال الفعاليات تم عرض كلاً من فيلم «لعل الله يراني» إخراج محب وديع، وفيلم «زيارة ليلية» تأليف وإخراج عمر علي في عرضه الأول بالقاهرة بعد أن شارك من قبل في المسابقة الدولية بمهرجان الغردقه السينمائي الدولي لسينما الشباب ومهرجان الإبداع العربي، وفاز الفيلم بتنويه خاص لأحسن ممثلة لبطلته نورهان منصور، وشاركها بطولة الفيلم أسامة أسعد، وحسن عبدالله، ودينا هريدي .

وعن فيلم «لعل الله يراني» فقد فاز في عرضه الأول بجائزة أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ40، والفيلم من بطوله سهر الصايغ، منتج فني رفيق جورج.

وعقب عرض الأفلام عقدت ندوة ادارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، وتم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور.