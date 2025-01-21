الدوري السعودي.. رونالدو يقود النصر للفوز على الخليج بمشاركة ضعيفة لـ«محمد شريف»

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على الخليج بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شهدت المباراة مشاركة رونالدو أساسيًا مع النصر أمام الخليج، ولعب اللقاء كاملًا منذ بدايته حتى نهايته، وسجل هدفين.

كما شهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري محمد شريف مع الخليج ضد النصر، لكنه شارك في دقائق محدودة بديلًا في الدقيقة 90 بدلًا من مراد الهوساوي.

تلقى اليوناني جيورجوس دونيس مدرب الخليج البطاقة الحمراء في الدقيقة 33، قبل دقيقة واحدة من طرد سعيد حمسل زميل محمد شريف.

محمد شريف

وجاءت جميع الأهداف في شوط المباراة الثاني، حيث افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل في الدقيقة 65 من صناعة مواطنه أوتافيو.

مباراة النصر ضد الخليج

وأدرك كونستانتينوس فورتونيس التعادل لصالح الخليج في الدقيقة 80 من ركلة جزاء، قبل أن يعيد سلطان الغنام النصر للمقدمة مجددًا بهدف في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 90+8، أحرز رونالدو هدف النصر الثالث وهدفه الثاني في المباراة، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1 لصالح النصر.

بذلك، شارك محمد شريف في 6 مباريات حتى الآن مع الخليج في الدوري السعودي، أحرز خلالها هدفًا وحيدًا.

كما رفع رونالدو رصيده من الأهداف هذا الموسم مع النصر في الدوري السعودي إلى 13 هدفًا، وصنع هدفين خلال مشاركته في 15 مباراة.

بتلك النتيجة، ارتقى النصر إلى المركز الثالث مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 32 نقطة، بينما تجمد رصيد الخليج عند 23 نقطة في المركز الثامن.