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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خالد فتحي يحفز منتخب اليد بالمكافآت قبل انطلاق الدور الرئيسي لبطولة العالم

خالد فتحي
خالد فتحي
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عقد خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد عدة جلسات تحفيزية مع لاعبي المنتخب لتحفيزيهم قبل مواجهة إيسلندا بالدور الرئيسي لبطولة العالم غدا . 

وأشاد فتحي بالمستوى الفني المميز الذي قدمه لاعبو المنتخب طوال اللقاءات الماضية ببطولة العالم والفوز في ثلاث مباريات متتالية على حساب كلٍ من الأرجنتين والبحرين وكرواتيا .

 وأكد رئيس اتحاد اليد ثقته الكاملة في قدرات الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإسباني باستور واللاعبين في مواصلة العروض المميزة بالبطولة ، مطالبا الجميع ببذل أقصى جهد ممكن في المواجهات المقبلة من أجل الفوز بها والمنافسة على المراكز المتقدمة للبطولة . 

وتعهد خالد فتحي بمكافآت مجزية حال المنافسة على المراكز المتقدمة للبطولة مؤكدا أن المشوار ليس سهلا ويتطلب المزيد من الجهد والعرق لتحقيق إنجاز جديد لكرة اليد المصرية .

 ويبدأ منتخب مصر مبارياته بالدور الرئيسي بمواجهة آيسلندا غدا الأربعاء ثم مواجهة سلوفينيا مساء الجمعة المقبل ثم مواجهة كاب فيردي الأحد المقبل .

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