خالد فتحي يحفز منتخب اليد بالمكافآت قبل انطلاق الدور الرئيسي لبطولة العالم

عقد خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد عدة جلسات تحفيزية مع لاعبي المنتخب لتحفيزيهم قبل مواجهة إيسلندا بالدور الرئيسي لبطولة العالم غدا .

وأشاد فتحي بالمستوى الفني المميز الذي قدمه لاعبو المنتخب طوال اللقاءات الماضية ببطولة العالم والفوز في ثلاث مباريات متتالية على حساب كلٍ من الأرجنتين والبحرين وكرواتيا .

وأكد رئيس اتحاد اليد ثقته الكاملة في قدرات الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإسباني باستور واللاعبين في مواصلة العروض المميزة بالبطولة ، مطالبا الجميع ببذل أقصى جهد ممكن في المواجهات المقبلة من أجل الفوز بها والمنافسة على المراكز المتقدمة للبطولة .

وتعهد خالد فتحي بمكافآت مجزية حال المنافسة على المراكز المتقدمة للبطولة مؤكدا أن المشوار ليس سهلا ويتطلب المزيد من الجهد والعرق لتحقيق إنجاز جديد لكرة اليد المصرية .

ويبدأ منتخب مصر مبارياته بالدور الرئيسي بمواجهة آيسلندا غدا الأربعاء ثم مواجهة سلوفينيا مساء الجمعة المقبل ثم مواجهة كاب فيردي الأحد المقبل .