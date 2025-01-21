محافظ الوادي الجديد يكشف عن خطط طموحة لتطوير منظومة التعليم.. صور

ترأس اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء محمد حامد مدير أمن المحافظة، سيد محمود السكرتير العام، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

واستهل المحافظ الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء الجهاز التنفيذي، مشيدًا باستقرار العمل بمختلف المديريات والجهات الحكومية داخل العاصمة الجديدة، واستعرض الاجتماع عددًا من القرارات والخطط المستقبلية التي تستهدف تحسين الخدمات وتنمية موارد المحافظة.

خطوات لتطوير التعليم بالمناطق النائية

أعلن المحافظ إعداد مقترح متكامل لتطوير منظومة التعليم في القرى والمناطق النائية، يشمل تقديم حوافز مالية تشجيعية للطلاب الملتزمين بالحضور، إضافة إلى تقييم مستواهم التحصيلي، كما سيجري التنسيق مع مصنع الملابس الجاهزة لتسليم زي موحد للطلاب مجانًا مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

هذه الجهود تأتي في إطار رؤية المحافظة لتشجيع التعليم والحد من التسرب الدراسي، خاصة في المناطق النائية التي تعاني من تحديات البنية التحتية.

مبادرة لاستثمار النخيل غير المنتج

وفي خطوة طموح، قرر المحافظ إطلاق مبادرة تهدف إلى استغلال النخيل غير المنتج عبر حصر أعداده واستبداله بفسائل جديدة ذات إنتاجية أعلى مؤكدا في بيان له، أن هذا التوجه في إطار حرص المحافظة على الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المتاحة، خاصة وأن الوادي الجديد يُعد من أكبر المحافظات المنتجة للتمور في مصر.

تحسين جودة الخبز وتوسيع المشروعات الإنتاجية

شملت قرارات الاجتماع دراسة تنفيذ نظام جديد لبيع الخبز بالمحافظة، يسمح للمواطنين بشراء الخبز بالوزن بدلاً من العدد، كما جرى التأكيد على تكثيف حملات الرقابة على المخابز وضمان الالتزام بالمواصفات.

وفي سياق آخر، تقرر تخصيص 1000 متر مربع لإقامة مجمع حرفي صناعي بمركز بلاط، بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب، كما جرى الإعلان عن التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي بحسب الأنواع ذات الجدوى الاقتصادية، بما يتماشى مع طبيعة المحافظة ومناخها.

مسابقة قرآنية وخطط تدريبية للشباب

شهد الاجتماع أيضًا الإعلان عن إطلاق مسابقة للأسر القرآنية وحفظة القرآن الكريم خلال شهر رمضان، بالتعاون مع مديرية الأوقاف.

كما جرى التشديد على تكثيف التدريبات الميدانية لطلاب التعليم الفني بالتنسيق مع المستثمرين وأصحاب الأعمال، بهدف صقل مهاراتهم وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح المحافظ، أن هذه الخطط التنموية تحمل طموحًا واضحًا لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لسكان الوادي الجديد، مع التركيز على استغلال الموارد المحلية وتنمية الكوادر البشرية، وتواصل المحافظة العمل بخطى ثابتة نحو تنفيذ مشروعاتها التنموية، لتكون نموذجًا يُحتذى به في استثمار الإمكانيات المتاحة وتحسين جودة الحياة.

قيادات المحافظة التنفيذية بمجلس التنفيذي للوادي الجديد برئاسة المحافظ (1)

قيادات المحافظة التنفيذية بمجلس التنفيذي للوادي الجديد برئاسة المحافظ (2)

قيادات المحافظة التنفيذية بمجلس التنفيذي للوادي الجديد برئاسة المحافظ (3)

قيادات المحافظة التنفيذية بمجلس التنفيذي للوادي الجديد برئاسة المحافظ (4)

قيادات المحافظة التنفيذية بمجلس التنفيذي للوادي الجديد برئاسة المحافظ (5)

قيادات المحافظة التنفيذية بمجلس التنفيذي للوادي الجديد برئاسة المحافظ (6)

قيادات المحافظة التنفيذية بمجلس التنفيذي للوادي الجديد برئاسة المحافظ (7)

محافظ الوادي الجديد يترأس المجلس التنفيذي (1)

محافظ الوادي الجديد يترأس المجلس التنفيذي (2)