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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومي لـ موناكو أمام أستون فيلا بدوري الأبطال

فريق موناكو
فريق موناكو
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أعلن الجهاز الفني لفريق موناكو عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض المواجهة المرتقبة أمام أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا. المباراة تقام في أجواء حماسية على ملعب  لويس الثاني مع تطلعات كبيرة من الفريقين لتحقيق الفوز وتعزيز فرص التأهل.

وجاء تشكيل موناكو كالتالي:

حراسة المرمى: رادوسلاف ماجيكي

خط الدفاع: فاندرسون - ويلفريد سينغو - ثيلو كيرير - كريستيان ماويسا

خط الوسط: دينيس زكريا - لامين كمارا - ماغنيس أكليوش - إلياس بن صغير

خط الهجوم: بريل إيمبولو - تاكومي مينامينو

يسعى موناكو إلى استغلال عناصره الهجومية المميزة بقيادة إيمبولو ومينامينو لحسم المباراة لصالحه، بينما يأمل أستون فيلا في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

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