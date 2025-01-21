استعدادات فنية ولوجيستية لبدء عملية رفع الركام والأنقاض في قطاع غزة

كشف موفد قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن استعدادات فنية ولوجيستية متواصلة تمهيدا لبدء عملية رفع الركام والأنقاض في قطاع غزة خلال أيام، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأضاف موفد قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة.

وفي نفس السياق، قال همام مجاهد، موفد قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات التي دخلت قطاع غزة حتى الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة تجاوز 300 شاحنة، فيما وصل عدد شاحنات الوقود إلى 28 شاحنة، وهو أكبر عدد دخل القطاع منذ بدء الهدنة.

وأضاف مجاهد، خلال رسالته على الهواء، أن إجمالي شاحنات الوقود التي دخلت خلال اليومين الماضيين بلغ حوالي 30 شاحنة، بينما يُظهر الرقم المسجل اليوم تسهيلات ملحوظة في إدخال الوقود عبر معبر كرم أبو سالم، موضحًا أن العمليات بدأت منذ الخامسة صباحًا، حيث توزعت الشاحنات بين معبر العوجة ومعبر كرم أبو سالم، بواقع 150 شاحنة لكل معبر.

وأشار إلى أن متوسط عدد شاحنات المساعدات قبل الهدنة كان لا يتجاوز 30 شاحنة يوميًا، فيما سجلت الأيام الأخيرة زيادة كبيرة بمعدل 350 شاحنة يوميًا، موضحًا أن عمليات التفريغ والتنسيق في معبر كرم أبو سالم ما زالت مستمرة، حيث تُجرى الفحوصات اللازمة قبل تحميل الشاحنات الفلسطينية المخصصة لنقل المساعدات إلى داخل القطاع.

وأكد أن الجانب المصري من معبر رفح يشهد استعدادات مستمرة، حيث تقف عشرات الشاحنات في منطقة التخزين والتجهيز المخصصة لهذا الغرض، ويتم التنسيق بشأن دخول هذه الشاحنات مع الأمم المتحدة والجهات الإسرائيلية لضمان إيصال المساعدات التي تشمل مواد غذائية وإمدادات طبية ووقود إلى سكان غزة.