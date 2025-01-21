وزير الزراعة يكلف "غنيم" بإدارة القابضة لاستصلاح الأراضي

أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وابحاث المياه الجوفية قرارا بتعيين المهندس شوقي غنيم محمد غنيم مفوضا لإدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وابحاث المياه الجوفية بصفة مؤقتة ولمدة ثلاثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.

وكان وزير الزراعة ترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية بحضور أعضاء الجمعية والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

تم خلال الاجتماع النظر في تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في نهاية يونيو 2023 بالإضافة إلى اعتماد القوائم المالية للشركة ومشروع حساب توزيع الأرباح.

وكذلك بحث والنظر في بعض الأمور المالية والإدارية الخاصة بالشركة والعاملين فيها وفى ضوء مناقشة نتائج اعمال الشركة وخطة الوزارة لتطوير الشركة القابضة وشركاتها التابعة واستغلال امكانياتها ورفع معدلات أدائها وضخ دماء جديدة.

وقرر وزير الزراعة إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعيين مفوضا لإدارتها بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.