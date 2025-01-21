حبس ربة منزل متهمة بالنصب على عدد من المواطنين بالقاهرة

أمرت نيابة شمال القاهرة بحبس ربة منزل متهمة بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بدعوى استثمارها في مجال الاتجار بالملابس والأجهزة الإلكترونية بمنطقتي السلام وروض الفرج 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغات متعددة من عدد من المواطنين أفادوا فيها بقيام سيدة بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها في الاتجار بالملابس إلا انها لم ترد الأموال وهربت.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل الي المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.