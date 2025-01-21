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الثلاثاء 21 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بالمرج

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات في اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بها في دائرة قسم شرطة المرج.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم "م. ع." إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، في اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بها. كما وجهت إليه تهمًا بحيازة سلاح ابيض بدون ترخيص.

والقت قوات الأمن القبض علي المتهم أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم المرج، حيث لاحظ أفراد القوة الأمنية وجود المتهم في وضع مريب. وباستيقاف المتهم وتفتيشه، عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى سلاح ابيض، و مبلغ مالي.

وخلال التحقيقات اقر المتهم، بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، وأقر بحيازته السلاح والمبلغ المالي بغرض حماية نفسه أثناء ممارسة نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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