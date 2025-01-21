تشكيل إنبي أمام طلائع الجيش في دوري نايل

أعلن الجهاز الفني للنادي البترولي تشكيل إنبي أمام طلائع الجيش الذي سيخوض به الفريق مواجهته أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نايل المباراة تقام اليوم على ستاد بترو سبورت في أجواء حماسية بين الفريقين.

وجاء تشكيل إنبي أمام طلائع الجيش كما يأتي:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد سمير سعد - مصطفى دويدار

خط الوسط: مصطفى شلش - مودي ناصر - أحمد العجوز

خط الهجوم: أحمد نادر - محمد حتحوت - أحمد أوفا

وجاء تشكيل إنبي أمام طلائع الجيش في المباراة معبرا على أن عينه على تحقيق الانتصار للتأهل إلى دور الثمانية، بينما يسعى الإسماعيلي لتقديم أداء قوي والمنافسة على لقب الكأس.