لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون بينهم فتاة بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اثر مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية المناصرة غرب بورسعيد.

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية ببورسعيد

استقبل مستشفى السلام بورسعيد احد مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، 4 أشخاص مصابين إثر اندلاع مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية المناصرة غرب بورسعيد، ولفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس ويدعى "ال.ال.م " يبلغ من العمر 45 عامًا.

وجاري الفحص الطبي للمصابين، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث، ويكثف رجال البحث جهودهم لضبط المتهم في الواقعة.