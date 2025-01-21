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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية ببورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون بينهم فتاة بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اثر مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية المناصرة غرب بورسعيد.

 

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية ببورسعيد

 

استقبل مستشفى السلام بورسعيد احد مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل، 4 أشخاص مصابين إثر اندلاع مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية المناصرة غرب بورسعيد، ولفظ أحدهم أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس ويدعى "ال.ال.م " يبلغ من العمر 45 عامًا.

وجاري الفحص الطبي للمصابين، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث، ويكثف رجال البحث جهودهم لضبط المتهم في الواقعة.

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