لتعزيز المناعة.. أهم 5 بروتينات خلال فصل الشتاء

يُعتبر تنويع مصادر البروتين في النظام الغذائي خطوة أساسية لتحسين الصحة العامة وتعزيز المناعة ودعم وظائف الجسم المختلفة، وسواء كنت تفضل المصادر الحيوانية أو النباتية، فإن الاختيار الذكي يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في جودة حياتك، فقد أصبح البروتين جزءًا لا غنى عنه في النظام الغذائي الصحي، حيث أثبتت الأبحاث أهميته في تعزيز صحة الجهاز المناعي وإدارة الوزن وتحسين تكوين الجسم، ومع تزايد الاهتمام بالتغذية السليمة، يسعى الكثيرون لإضافة مصادر البروتين الصحية إلى وجباتهم اليومية، وتقدم لكم “البوابة نيوز” أهم خمس مصادر للبروتين التي تساهم في تعزيز صحتك، وفقًا لتقرير نشره موقع "Eat This".

1- البيض

يُعد البيض من أغنى المصادر الغذائية التي تجمع بين الفوائد الصحية وسهولة التناول، حيث تحتوي البيضة الواحدة على حوالي 70 سعرا حراريا فقط، لكنها تزود الجسم بأكثر من 13 عنصرًا غذائيًا أساسيًا، بما في ذلك الحديد، فيتامين د، الزنك، اللوتين، والكولين، كما تحتوي على 6 جرامات من البروتين عالي الجودة، وبالإضافة إلى ذلك، يُعد البيض غنيًا بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الأضرار وتعزز الصحة العامة.

2- الأسماك والمأكولات البحرية

تُعتبر الأسماك والمأكولات البحرية من أفضل مصادر البروتين عالي الجودة، فهي تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة الضرورية للصحة، كما توفر حصة من التونة أو الروبيان (حوالي 3 أونصات) نحو 20-25 جرامًا من البروتين، وهو ما يعادل ثلث الكمية اليومية الموصى بها، كما تحتوي المأكولات البحرية على دهون أوميجا-3 المفيدة لصحة القلب والدماغ.

3- الحليب البقري

الحليب البقري خيار مثالي لمن يرغب في الحصول على مصدر بروتين متوازن، فهو يحتوي على نوعين من البروتين: الكازين (80%) ومصل اللبن (20%)، كما يتميز مصل اللبن بسرعة هضمه وامتصاصه، مما يجعله مناسبًا بعد التمارين الرياضية، بينما يُهضم الكازين ببطء، ما يعزز الشعور بالشبع لفترات أطول.

4- صدور الدجاج

صدور الدجاج من أفضل خيارات البروتين الخالي من الدهون، حيث تحتوي الحصة الواحدة (3 أونصات) على 27 جرامًا من البروتين مقابل 140 سعرا حراريا فقط، ويُفضل تناول صدور الدجاج منزوعة الجلد لتجنب الدهون الزائدة.

5- العدس

العدس ليس مصدرًا للبروتين النباتي فقط، بل يحتوي أيضًا على فيتامينات ب، الحديد، الزنك، البوتاسيوم، والمغنيسيوم، كما يُعد غنيًا بمضادات الأكسدة التي تقلل الالتهابات وتخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري، السمنة، وأمراض القلب، ووفقًا لدراسات علمية، يحتوي العدس على مركبات نشطة بيولوجيًا تُعزز الصحة العامة وتقلل مخاطر الإصابة بالسرطان.