"توظيف الذكاء الاصطناعي في النشر" لنديم صادق يشارك فى معرض الكتاب

صدر حديثا لدار العربى للنشر والتوزيع، والذي يشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أول كتاب عن الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في عالم النشر الـAI بترجمة الـAI، ولكن بتحرير "بشري"، تحت عنوان “ اطلق ولا تتردد: الذكاء الاصطناعى وتوظيفه فى النشر” للكاتب نديم صادق.

ويناقش الكاتب نديم صادق، عند حضوره لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذكاء الاصطناعي والنشر، وذلك يوم السبت الموافق 25 يناير، كما سيتواجد بجناح دار العربي بالمعرض بصالة 1 B58، يوم الأحد الموافق 26 يناير.

جاءت فكرة الكتاب عندما التقى الكاتب شريف بكر، والمؤلف الأيرلندي من أصول مصرية، نديم صادق، وقد تناقشا في مستقبل النشر في الوطن العربي على وجه الخصوص وحتمية تدخل الذكاء الاصطناعي في الأمر شئنا أم أبينا، وهكذا، وفي الوقت الذي يقاوم فيه الجميع فكرة استخدام "الذكاء الاصطناعي"، أو حتى فكرة اللجوء إليه.

وعن التجربة..يقول "شريف بكر" في مقدمة الكتاب: "بما أنه كتاب عن الـAI ، فأفضل طريقة لترجمته هي باستخدام الـAI"، لكن الفكرة هي أن الترجمة مُحررة هذه المرة.. لكن، مع أن الذكاء الاصطناعي قد استُخدِم للترجمة، فالأمر لم يكن بالسهولة التي قد يتخيلها البعض، فالجمل لم تكن مترابطة في معظم المواضع، وسيطرت على النص ألفاظ وتعبيرات مُترجمة بشكل حرفي واحتاجت إلى مراجعتها وتحريرها لتُكتب كما هي مُستخدمة في اللغة العربية".

وتابع: "كما كانت هناك بعض المصطلحات المتخصصة للغاية الخاصة بعمليات النشر التي تُرجمت بشكل عام للغاية، وكل هذا دليل على ما يسعى الكاتب "نديم صادق"، ونحن أيضًا، لإثباته؛ لا مفر من تدخل الذكاء الاصطناعي في كل شيء، حتى في صناعة النشر، ولكن تبقى بعض الوظائف التي لا بد وأن يؤديها الإنسان، والنتيجة هي أن كليهما؛ الإنسان والذكاء الاصطناعي يكملان بعضهما بعضًا، فلماذا إذًا لا نستغل الأمر لصالحنا؟

الجدير بالذكر أن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢٥، تنطلق خلال ايام قليلة, حيث من المقرر أن تبدأ خلال ٢٣ يناير و٣ فبراير .

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