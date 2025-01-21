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الثلاثاء 21 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام بني سويف يعقد اجتماعًا لبحث مستحقات شركة المياه لدى المصالح الحكومية

اجتماع السكرتير العام
اجتماع السكرتير العام ببني سويف
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عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لبني سويف، اجتماعاً ،بحضور مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي وممثلين عن مطرانية بمدينة بني سويف ومركز معلومات ودعم واتخاذ القرار بديوان عام المحافظة  

 ناقش الاجتماع بعض الإجراءات التى تم اتخاذها لتنظيم أعمال المحاسبة وتحصيل مستحقات شركة مياه الشرب  على الجهات الحكومية الخدمية و الوحدات المحلية والمنشآت التابعة لها وكذا دور العبادة من المساجد والكنائس والأديرة

 وقدأكد السكرتير العام أهمية التنسيق بين الجهات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لسداد المستحقات بما يضمن انتظام الخدمة التي تنعكس بالايجاب على مستوى وجودة عدد من الخدمات الحيوية، وذلك وفق القانون

السكرتير العام لبني سويف المصالح الحكومية تحصيل مستحقات شركة مياه الشرب والصرف الصحي عقد اجتماع بني سويف