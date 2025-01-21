"المستعمرة".. فيلم مصري يشارك في مهرجان برلين السينمائي

كشف مهرجان برلين السينمائي الدولي عن اختيار الفيلم المصري “المستعمرة” للمخرج محمد رشاد، والمنتجة هالة لطفي، للمشاركة في فعاليات النسخة الخامسة والسبعين لبرليناله، والمقام خلال الفترة من 13 إلى 23 فبراير المقبل.

يشارك الفيلم في قسم Perspective المخصص للأعمال الأولى، وهو من تأليف محمد رشاد، وبطولة أدهم شكري، زياد إسلام، هاجر عمر، محمد عبدالهادي، عماد غنيم؛ ويشارك في إنتاجه فرنسا وألمانيا وقطر والمملكة العربية السعودية 2025.

وتدور أحداث الفيلم بعد وفاة رجل في حادث مميت في العمل، فإن التعويض الوحيد المعروض على الأسرة هو فرصة توظيف ولديه، حسام (23)، ومارو (12)، في نفس المصنع، جنبًا إلى جنب مع الرجل المسئول عن وفاة والدهما.

تولت رئيسة مهرجان لندن السينمائي السابقة تريشيا تاتل منصب مديرة المهرجان، خلفا لكارلو شاتريان ومارييت ريسينبيك، وستستضيف أول مهرجان لها في برلين السينمائي الدولي الشهر المقبل.