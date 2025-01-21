لاستئصاله الطحال.. خروج مصابي حادث بنك مصر بالفيوم من المستشفى باستثناء حالة

كشف مصدر طبي داخل مستشفي الفيوم العام، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، عن خروج جميع المصابين الذين تعرضوا لحادث تعدٍ من عميل داخل بنك شهير في الفيوم، حيث تم نقلهم إليها بعد الحادث، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الطبية اللازمة، إذ تبين أن حالة المصابين مستقرة، وتماثلوا لإجراء الإسعافات اللازمة لهم بشكل كامل.

وأضاف المصدر: هناك مصاب واحد من مصابي الحادث ما زل داخل مستشفى الفيوم العام وهو ، "م. س. ا" بعد إجراء جراحه استئصال الطحال له وتم نقله إلى العناية المركزة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم إخطاراً من مأمور قسم أول الفيوم العميد حسن أبو عقرب يفيد ورود بلاغ من مدير فرع بنك مصر بمدينة الفيوم بقيام أحد العملاء بإشهار سلاح أبيض وتهديد الموظفين العاملين بالبنك لصرف عائد ادخاري قبل موعده.

انتقلت الشرطة إلى موقع البلاغ وأثناء محاولتهم السيطرة على الموقف والقبض علي المتهم ويدعى مؤمن محسن عبد السميع 36 سنة محامي حر أصاب العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم إصابة بالغة أدت إلى استشهاده، كما أصيب 3 آخرين من أفراد الشرطة ،وتم إلقاء القبض على المتهم ونقل جثمان الشهيد إلى مستشفى الفيوم العام ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.