تموين العامرية بالإسكندرية يتصدى للاستيلاء على أموال الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة

شنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة و إشراف سعد حسانين رئيس الرقابة بعدة حملات على المخابز البلدية المدعمة بنطاق الإدارة والتي أسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدية لحيازته و تجميعه عدد 130 بطاقة تموينية بدون وجه حق بقصد الاستيلاء على أموال الدعم و تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط أحد الأشخاص لحيازته و تجميعه عدد ٤ شيكاير دقيق بلدي مدعم زنة، والشبكارة الواحدة ٥٠ كجم محظور تداوله خارج المنظومة التموينية بقصد البيع في السوق السوداء و تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم تحرير محضر توقف لبقال تموينى بدون أذن، تحرير عدد ٤ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية، تحرير عدد ٣ محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات لمخابز بلدية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات معالى الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية.