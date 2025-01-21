محافظة الجيزة: غلق مزلقان أم خنان قبلي لتنفيذ أعمال الصيانة

الثلاثاء 21/يناير/2025 - 06:48 م

أعلنت محافظة الجيزة أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر “قطاع البنية الأساسية لهندسة قسم إمبابة” أفادت بأنه سيتم غلق مزلقان أم خنان قبلي بخط القاهرة السد العالي بالكم ٢٦.١٠٠ لمدة ٣ أيام وذلك من الساعة ٩ صباحا يوم الاربعاء الموافق ٢٢ / ١ / ٢٠٢٥ وحتى الساعة ٩ صباحا يوم السبت الموافق ٢٥ / ١ / ٢٠٢٥ لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمزلقان.

وأكدت محافظة الجيزة أن حركة السير ستكون من الجهة القبلية لمزلقان الحوامدية ومن الجهة البحرية لمزلقان ام خنان بحري.

أكدت محافظة الجيزة أن غلق مزلقان أم خنان قبلي خطوة هامة في إطار حرص الدولة على تأمين مزلقانات السكك الحديدية ومنع وقوع أي حوادث الي جانب تحسين السلامة المرورية للمواطنين.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين ضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور واستخدام الطرق البديلة للمرور حفاظًا على سلامتهم.