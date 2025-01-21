ads
الثلاثاء 21 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة: غلق مزلقان أم خنان قبلي لتنفيذ أعمال الصيانة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت محافظة الجيزة أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر “قطاع البنية الأساسية لهندسة قسم إمبابة” أفادت بأنه سيتم غلق مزلقان أم خنان قبلي بخط القاهرة السد العالي بالكم ٢٦.١٠٠ لمدة ٣ أيام وذلك من الساعة ٩ صباحا يوم الاربعاء الموافق ٢٢ / ١ / ٢٠٢٥ وحتى الساعة ٩ صباحا يوم السبت الموافق ٢٥ / ١ / ٢٠٢٥ لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمزلقان.

وأكدت محافظة الجيزة أن حركة السير ستكون من الجهة القبلية لمزلقان الحوامدية ومن الجهة البحرية لمزلقان ام خنان بحري.

أكدت محافظة الجيزة أن غلق مزلقان أم خنان قبلي خطوة هامة في إطار حرص الدولة على تأمين مزلقانات السكك الحديدية ومنع وقوع أي حوادث الي جانب تحسين السلامة المرورية للمواطنين.

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين ضرورة  الالتزام بتعليمات رجال المرور واستخدام الطرق البديلة للمرور حفاظًا على سلامتهم.

محافظة الجيزة الهيئة القومية لسكك حديد مصر قطاع البنية الأساسية لهندسة قسم إمبابة الجيزة غلق مزلقان ام خنان