إزالة 5 مكامير فحم مخالفة في دمياط.. صور

صرح المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة اليوم، بالتعاون مع مسئولي وزارة البيئة، وجهاز شئون البيئة بالمنصورة، وهيئة التنمية الصناعية، والوحدة المحلية لمركز كفر البطيخ، وقسم شرطة كفر البطيخ، ومديرية الزراعة، بمعاونة إدارتى الأمن والتنمية بالجهاز، للتأكد من التزام المكامير المطورة بالاشتراطات المحددة فى هذا الشأن، وإزالة مكامير الفحم المخالفة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتنسيق مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، وبالتعاون مع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، بالتصدي لمكامير الفحم المخالفة، والالتزام التام بتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية، وإستكمالا للجهود المبذولة لإزالة مكامير الفحم المخالفة، وملاحقة المخالفين.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن إزالة 5 مكمورة فحم نباتى بلدية، حيث قامت الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين وتحرير محضر مخالفات بيئية، وتوجيه إنذارات لأصحاب الأراضى الموجود بها تشوينات الأخشاب لإزالتها فوراً .

أضاف رئيس الجهاز، أنه تم عمل قياسات بيئية للمكامير، وذلك بإستخدام أحدث الأجهزة المخصصة لذلك، و تم تحرير محاضر تجاه المكامير الغير ملتزمة بهذه الإجراءات، كما قامت الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين، مؤكدا إستمرار تلك الحملات خلال الفترة القادمة لإزالة كافة مكامير الفحم المخالفة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والهيئات المعنية.