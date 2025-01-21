الدوسري يقود هجوم الهلال أمام الوحدة في دوري روشن السعودي

أعلن المدير الفني لفريق الهلال، جورجي جيسوس، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة اليوم أمام فريق الوحدة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

المباراة تقام على ملعب الملك عبدالعزيز، وسط أجواء حماسية وترقب من جماهير الفريقين.

وجاءت التشكيلة الأساسية لفريق الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كوليبالي - علي البليهي - لودي - جواو كانسيلو

خط الوسط: نيفيز - محمد كنو - القحطاني

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم - ليوناردو

يسعى الهلال من خلال هذه المباراة إلى مواصلة تقديم عروضه القوية في الدوري وتحقيق الانتصار للبقاء في المنافسة على صدارة الترتيب.