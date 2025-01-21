غياب المهاجمين.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا ‏لمباراة فاركو المقرر لها الرابعة عصر غد الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ‏ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.‏

وشهدت القائمة عدم وجود مهاجمين في ظل استبعاد محمود كهربا الذي يستعد للرحيل إلى نادي الاتحاد الليبي، بينما تم استبعاد وسام أبو علي لمنحة راحة في ظل عودته من أزمة صحية بعد هبوط في الدورة الدموية.

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو



محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ‏ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد هاني وسمير محمد وكريم ‏الدبيس ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.