وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان تنفيذ مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم الثلاثاء، أعمال تنفيذ المرحلة الأولي لمشروع زراعة وتشجير الطريق الدائرى فى نطاق محافظة القاهرة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية تكويد جميع الأشجار التي ستتم زراعتها في مشروع تشجير الطريق الدائري بنطاق محافظات القاهرة الكبري والحفاظ عليها وصيانتها عن طريق التنسيق مع هيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة و مديريات الزراعة بالمحافظتين للحفاظ على تلك الأشجار التى يتم زراعتها ومتابعتها أولاً بأول وتوفير مصادر المياه لري هذه الزراعات بالتعاون مع شركات المياه بالقاهرة والجيزة.

كما وجهت د. منال عوض بدراسة تشجير وزراعة الجزيرة الوسطي الطريق الدائري في نطاق المشروع ، مؤكدة أنّ المبادرة الرئاسية تهدف تحسين جودة الحياة والبيئة للمواطنين و تعزيز الشراكة المجتمعية وتنقية الهواء وإنخفاض درجات الحرارة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

ومن جانبه أكد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بدأت فى تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لتشجير الطريق الدائرى بداية من المقطم تنفيذًا لتوجيهات د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، بهدف تحسين جودة الحياة والبيئة، مع تطبيق المعايير المستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها، ما يساهم في تنقية الهواء وخفض درجات الحرارة والارتقاء بالمظهر الجمالي والحضارى وبما يتماشى مع المشروعات الحضارية الجارى إقامتها بالعاصمة.

ولفت محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة تسعى عند تشجير الطريق الدائرى لتطبيق معايير تضمن تقليل مياه الرى المستخدمة مع مراعاة الشكل الجمالي للأماكن المقرر تشجيرها حيث تم اختيار أشجار وارفة الخضرة وتحتاج لكميات قليلة من المياه مع التوزيع المتناسق لها، كما تم اختيار عدة مواقع رئيسة على الطريق الدائري، تضم جميع المناطق الصالحة للتشجير بما يعكس مظهراً حضارياً للطريق وذلك بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والإسكان والمرافق، والزراعة.

وشهد الجولة اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم.أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والعميد وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة والهيئة واستشاري المشروع .