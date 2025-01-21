المحامي العام وفريق من النيابة العامة يعاينان موقع حادث بنك مصر بالفيوم

يعكف الأن المحامي العام لنيابات الفيوم وفريق من النيابة العامه على إجراء معاينه لموقع حادث مصرع عقيد شرطة وإصابه 3 آخرين بعد قيام شخص بالتعدي على قوة الشرطه بآلة حاده "سكين ".

وفرضت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث كردونا أمنيا بالمنطقة لمعاينه آثار الحادث وكشف كافة ملابساته.

تعود تفاصيل الواقعه عندما تلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم إخطاراً من مأمور قسم أول الفيوم العميد حسن أبو عقرب يفيد ورود بلاغ من مدير فرع بنك مصر بمدينة الفيوم بقيام أحد العملاء بإشهار سلاح أبيض وتهديد الموظفين العاملين بالبنك لصرف عائد ادخاري قبل موعده.

انتقلت الشرطة إلى موقع البلاغ وأثناء محاولتهم السيطرة على الموقف والقبض علي المتهم ويدعي مؤمن محسن عبد السميع 36 سنة محامي حر أصاب العقيد فتحي عبد الحفيظ سويلم إصابة بالغة أدت إلى استشهاده كما أصيب 3 آخرين من أفراد الشرطة ،وتم إلقاء القبض على المتهم ونقل جثمان الشهيد إلى مستشفى الفيوم العام ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.