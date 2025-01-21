وزيرة التنمية المحلية: إقامة "سوق اليوم الواحد" بالعديد من المدن والأحياء بالمحافظات

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن الفترة الجارية ستشهد التوسع بصورة مستمرة في إقامة "سوق اليوم الواحد" بالعديد من المدن والأحياء في جميع محافظات الجمهورية ، على أن يتم تنظيمه على يومين وليس يوماً واحداً خاصة مع اقتراب شهر رمضان لتوفير السلع الأساسية للمواطنين في أغلب المناطق السكنية .

وأشادت الدكتورة منال عوض خلال افتتاح سوق اليوم الواحد بحي الزيتون، بنموذج "سوق اليوم الواحد" والتعاون القائم بين وزارتي التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها وعلي رأسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيدة بجهود وزارة التموين علي هذه الفكرة الجيدة والتي تمثل نموذج جيد لتوفير السلع بأسعار مناسبة وبدأت الحكومة التوسع فيها بمختلف المحافظات بتكليفات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير كل السلع الضرورية للمواطن بأسعار الجملة والتصدي لأي ممارسات احتكارية للسلع الغذائية.