الإعلامية هاجر جلال: ترامب يبدأ عصر أمريكا الذهبي بقرارات غير مسبوقة

قالت الإعلامية هاجر جلال إن "عصر أمريكا الذهبي يبدأ الآن"، وذلك ما صرح به ترامب في خطابه بالأمس، هذه العبارة كانت محملة بمعانٍ متعددة، وسط سلسلة من الأوامر التنفيذية التي أثارت جدلاً كبيرًا في الأوساط السياسية وبين المراقبين، شملت قراراته انسحابًا من مؤتمر باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تحركات ملف الطاقة وإنتاج النفط، كما أعلن حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك، واصفًا المهاجرين غير النظاميين بـ"الأجانب المجرمين"، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة.

وأضافت "جلال"، خلال تقديمها برنامج "منتصف النهار"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب رفع أيضًا الحظر المؤقت عن تطبيق "تيك توك"، وأطلق دعوات لإنهاء الحروب وصناعة السلام، مشيرًا إلى "ثورة الفطرة" التي تحدث عنها، كما تعهد بتقليص التضخم، جميع هذه القرارات ترسم ملامح استثنائية لفترة الأربع سنوات القادمة في ولايته الثانية، التي يبدو أنها ستكون مختلفة تمامًا عن سابقتها، بل وربما عن أي فترة تاريخية في أمريكا والعالم.

وأشارت إلى أنه في ظل هذه التحديات الداخلية والإقليمية، يترقب العالم ما ستؤول إليه الأمور في الولايات المتحدة، إذ أن الأنظار كلها معلقة على البيت الأبيض، مع العديد من التساؤلات حول ما يخبئه ترامب للعالم في ظل ما أطلقه من تصريحات وأوامر تنفيذية في يومه الأول.