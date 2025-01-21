مصرع شخص وإصابة 15 اثر حادث على الطريق الصحراوي بأسوان

لقى شخص مصرعه وأصيب 15 آخرين، مساء اليوم، الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، وتم التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أحدهما ميكروباص أجرة والأخرى نقل ثقيل "تريلا" على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مدخل قرية فارس.

مصرع شخص وإصابة 15 آخرين

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة 15 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة وتم نقل الجثة لمشرحة أسوان تحت تصرف النيابة .