هدف عكسي يُسقط غزل المحلة على ملعبه أمام حرس الحدود بالدوري

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة في فخ الهزيمة أمام ضيفه حرس الحدود بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة ضد حرس الحدود بلا أهداف، بعد محاولات عديدة من لاعبي الفريقين لهز الشباك، واستحواذ متبادل على الكرة.

غزل المحلة يخسر على ملعبه أمام حرس الحدود

وفي الشوط الثاني، استمر التعادل السلبي بين الفريقين للأمتار الأخيرة من اللقاء، حتى جاء عمرو الجزار مدافع غزل المحلة ليسجل هدف المباراة الوحيد، عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 82.

ضغط زعيم الفلاحين على مرمى حرس الحدود، باحثًا عن هدف التعادل، لكن دون جدوى، ليسقط غزل المحلة على ملعبه ووسط جماهيره بهدف عكسي.

تعاقد غزل المحلة مع 3 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، هم: أحمد ياسين من البنك الأهلي، عبد الرحمن جبنة من الاتحاد السكندري، وموسى فراوي مدافع منتخب فلسطين.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد غزل المحلة عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما ارتقى حرس الحدود للمركز الحادي عشر بـ9 نقاط.