رفع كفاءة منظومة النظافة بأحياء مدينة بني مزار

تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار حملات النظافة المستمرة بإحياء المدينة.

وشددت على رؤساء الاحياء بضرورة رفع المخلفات اول بأول للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

تفقد عبدالله ربيع، وعاشور سيد نائبا رئيس المركز، وعمرو فتحى عضو التفتيش الإدارى اعمال النظافة بالأحياء حيث قامت احياء المدينة باعمال نظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية.

جاء ذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالأحياء وإضفاء المظهر الحضاري.

كما تم رفع المخلفات بطريق البحر وشارع أبو حسيبة وشارع الحرية وشارع العاشر وشارع الجمهورية وشارع الثورة وشارع الصناعة وطريق مصر أسوان.