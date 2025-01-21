البنك الأهلي “يسحب رصيد” الجونة ويفوز بثنائية بالدوري

انتهت منذ قليل مباراة الجونة والبنك الأهلي بفوز البنك الأهلي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

شهدت المباراة إثارة وتنافساً قوياً بين الفريقين، حيث بدأ الجونة بالتسجيل في الدقيقة 13 عن طريق أحمد مجدي كهربا من ركلة جزاء، لكن أسامة فيصل نجح في إدراك التعادل للبنك الأهلي في الدقيقة 35، أيضاً من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن البنك الأهلي من خطف هدف الفوز عن طريق ياو أنور في الدقيقة 59 من الشوط الثاني وعلى الرغم من لعب البنك الأهلى المباراة ب9 لاعبين بعد طرد ياو أنور ودوا سيرال استطاع أن يخرج بالنقاط الثلاث ويعزز موقعه في جدول ترتيب الدوري.

بهذا الفوز، أثبت البنك الأهلي تفوقه في المواجهة، بينما يسعى الجونة لتعويض الخسارة في المباريات القادمة.