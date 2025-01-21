"تأثير الحملات الصليبية على علاقة الأقباط بحكام مصر" رسالة دكتوراه بإكليريكية الأنبا رويس

ناقش الباحث الراهب القس باخوميوس آڤا مينا، في قسم الآباء وتاريخ الكنيسة بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، رسالته بعنوان "تأثير الحملات الصليبية على علاقة الأقباط بحكام مصر من 1095م حتى 1291م"، وذلك للحصول على درجة الدكتوراه.

تكونت لجنة المناقشة من الأنبا مكاري، الأسقف العام ووكيل الكلية، عضوًا مناقشًا، ونجلاء حمدي بطرس، رئيسًا ومشرفًا، والقس باسليوس صبحي، مشرفًا ثانيًا، وإسحق إبراهيم عجبان، عضوًا مناقشًا.

في ختام المناقشة، منحت اللجنة الباحث درجة الدكتوراه بتقدير "امتياز مع مرتبة الشرف"، وأوصت بطبع الرسالة وتوزيعها بين الكليات اللاهوتية، وقد حضر المناقشة عدد من الآباء الكهنة والباحثين.

وأوضح الباحث أن دراسته تناولت التأثيرات الدينية والاجتماعية والسياسية التي أحدثتها الحملات الصليبية على الأقباط في مصر، خاصة في فترات الاضطرابات والتغيير التي شهدتها البلاد نتيجة لهذه الحروب، كما تم تسليط الضوء على دور الكنيسة القبطية في الحفاظ على هويتها وسط تلك التحديات.