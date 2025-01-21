وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مصر والاتحاد الأوروبى

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، بالبرلمان الأوروبى في ستراسبورج، مع النائب نيكولا روكاتشينى، رئيس مجموعة المحافظين الإصلاحيين.

أكد «عبد العاطي» أهمية تعزيز التعاون البرلماني، بين مصر والاتحاد الأوروبى، مستعرضًا المساعى المصرية لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ومحددات الموقف المصرى من تطور الأوضاع في قطاع غزة وسوريا والسودان.

كما استعرض وزير الخارجية، جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برامج طموحة للإصلاح الاقتصادي، رغم التحديات الإقليمية والدولية المتتالية، معربًا عن التطلع لاستمرار دعم مجموعة المحافظين والإصلاحيين لمصر داخل أروقة البرلمان الأوروبى، وبشكل خاص فيما يتعلق بالحزمة المالية.

وأشار «عبد العاطي» إلى الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتبنى مصر لنهج شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، منوهًا إلى الأعباء الاقتصادية نتيجة استضافة ملايين من الأجانب.