ads
الثلاثاء 21 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ثلاثي هجومي في تشكيل الإسماعيلي أمام سموحة بالدوري

الإسماعيلى
الإسماعيلى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة نظيره سموحة، في اللقاء المقرر له اليوم  الثلاثاء على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي أمام سموحة 

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى – عماد حمدي – محمد عمار – محمد نصر 

خط الوسط: عبدالرحمن الدح – محمد عبدالسميع – محمد بيومي 

خط الهجوم: إريك تراوري – خالد النبريصي – مروان حمدي  

ترتيب الإسماعيلي وسموحة في الدوري الممتاز 

يحتل نادى الإسماعيلى المركز العاشر برصيد 9 نقاط جمعها من 8 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في 3 وخسر 3 وله 7 أهداف وعليه  في المقابل يأتي فريق سموحة في المركز الـ13 برصيد 8 نقاط جمعها من 8 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في 2 وخسر 4، وله 7 أهداف وعليه 11.

حمد إبراهيم فريق الإسماعيلي سموحة الدوري الممتاز تشكيل الإسماعيلي أمام سموحة مروان حمدي