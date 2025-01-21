ثلاثي هجومي في تشكيل الإسماعيلي أمام سموحة بالدوري

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة نظيره سموحة، في اللقاء المقرر له اليوم الثلاثاء على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي أمام سموحة

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفى – عماد حمدي – محمد عمار – محمد نصر

خط الوسط: عبدالرحمن الدح – محمد عبدالسميع – محمد بيومي

خط الهجوم: إريك تراوري – خالد النبريصي – مروان حمدي

ترتيب الإسماعيلي وسموحة في الدوري الممتاز

يحتل نادى الإسماعيلى المركز العاشر برصيد 9 نقاط جمعها من 8 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في 3 وخسر 3 وله 7 أهداف وعليه في المقابل يأتي فريق سموحة في المركز الـ13 برصيد 8 نقاط جمعها من 8 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في 2 وخسر 4، وله 7 أهداف وعليه 11.