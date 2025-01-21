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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عاصفة أوامر تنفيذية.. ترامب يضع بصمته منذ اللحظة الأولى

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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عاد دونالد ترامب مجددًا ليعتلي سدّة الحكم في البيت الأبيض، بعد ليلة حافلة فرضت مراسمها وأجواؤها حضورًا عالميًا، خرج جو بايدن منهياً ولايته الوحيدة، بينما بدأ ترامب ولايته الثانية بخطوات مثيرة للجدل.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "عاصفة أوامر تنفيذية.. ترامب يضع بصمته منذ اللحظة الأولى"، تناول القرارات الحاسمة التي أعلنها ترامب في خطاب تنصيبه، وسط حضور أسلافه وأمام عدسات الشاشات العالمية، جاءت كلماته موجزة، لكنها حملت تأثيرًا كبيرًا على الساحة الدولية، ما جعل بعض الدول في ترقب حذر لمصائرها.

ومن بين تصريحاته البارزة: "إغلاق الحدود مع المكسيك"، "فرض السيطرة على بنما"، و"لا حروب بعد اليوم"، جمل قصيرة تلاها ترامب، لكنها أثارت قلقًا دوليًا، خصوصًا بين الدول التي اعتبرت تصريحات ترامب تهديدًا صريحًا لاستقلالها.

كانت البداية من بنما، التي تصدرت قائمة أولوياته، في حين بقيت الدنمارك تترقب بقلق تداعيات موقف ترامب تجاه جزيرة جرينلاند التي يعتبرها جزءًا من الأمن القومي الأمريكي، أما كندا، فتعيش حالة من التوجس، واضعة أعينها على مبدأ ترامب الجديد الذي قد يشكل تحديًا لأمنها القومي.

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