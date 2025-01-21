نمت وصحيت لقيت نفسي خلعت الطرحة.. ماذا حدث للإعلامية آلاء عبد العزيز؟ |شاهد

ظهرت الإعلامية آلاء عبد العزيز في حالة انهيار شديد، في بث مباشر عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، وذلك بسبب انفصام في الشخصية أصابها حسب ما تم تداوله، قائلة خلال البث، “إنتوا عارفين أنا مين وعارفين بوست مرضي، أنا آلاء عبد العزيز المذيعة الدينية الداعية الإسلامية، أنا نمت صحيت لقيت نفسي قلعت الطرحة وبنزل بليل وبقيت واحدة تانية، أنا مش فاكرة إني عندي بنت، وبصحى الصبح مش فاكرة بنتي، عايزة حد يلحقني ويتبنى حالتي”.

وتحولت الإعلامية آلاء عبد العزيز خلال البث المباشرة فجأة إلى شخصية أخرى، قائلة خلال البث “أنا لي لي مش آلاء، مذيعة دينية مين”.

https://www.youtube.com/shorts/Ksy8EM3jXnc