بنك مصر يكشف ملابسات حادث فرع الفيوم واستشهاد عقيد شرطة

أعلن بنك مصر، اليوم الثلاثاء، عن وقوع حادث مؤسف في أحد فروعه بمحافظة الفيوم، حيث قام أحد المترددين على الفرع بالاعتداء على الموظفين أثناء تأديتهم لمهام عملهم خلال ساعات العمل الرسمية.

وأوضح البنك في بيان رسمي أنه تم استدعاء قوات الأمن للتعامل مع الموقف، حيث استشهد العقيد فتحي عبدالحفيظ سويلم أثناء محاولته السيطرة على الموقف.

وعبّر البنك عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكد البنك أنه حفاظًا على سلامة جميع الحاضرين من العملاء والموظفين، تم إخلاء الفرع بشكل فوري ولم تُسجل أي إصابات بين المتواجدين، مشددًا على أن حماية الأرواح تأتي على رأس أولوياته.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة تُجري تحقيقاتها حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

كما وجه بنك مصر شكره لأجهزة الدولة الأمنية والمدنية، خاصة وزارة الداخلية، على استجابتها السريعة ودورها في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

واختتم بنك مصر، بيانه بالتأكيد على استمرار تقديم خدماته المصرفية كالمعتاد دون أي تأثير على سير الأعمال.