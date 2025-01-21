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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مفاجأة.. محامي سيدة اتهمت إمام عاشور بالسب والقذف ينسحب من القضية

إمام عاشور
إمام عاشور
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شهدت قضية إمام عاشور التى اتهمته فيها سيدة تدعى "داليا"، بالسب والقذف عبر تطبيق "الواتساب"، مفاجأة، حيث قرر محامى الأخيرة الانسحاب من القضية.

وقال دفاع "داليا"، فى تصريح لـ"البوابة نيوز"، إنه انسحب من القضية لشعوره بعد الارتياح

كان أقام محامٍ، وكيلًا عن "داليا.ن"، جنحة مباشرة ضد اللاعب إمام عاشور، يتهمه فيها بالسب والقذف عبر تطبيق "واتساب"، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضحت الدعوى أن اللاعب استخدم عبارات وألفاظًا مسيئة تجاه موكلته، مما دفعها إلى اللجوء للقضاء لاسترداد حقها.

أزمة سابقة 

تأتي هذه القضية عقب انتهاء أزمة إمام عاشور في واقعة مشاجرة بأحد المولات في مدينة الشيخ زايد، والتي انتهت بصدور حكم محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وإلغاء حكم أول درجة الذي قضى بحبسه.

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