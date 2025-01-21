عاصي الحلاني يطلق جديد أعماله «كسر عظم»

أطلق الفنان عاصي الحلاني أحدث أعماله الغنائية بعنوان «كسر عظم» على القناة الرسمية على اليوتيوب، وهي من كلمات عبير أبو إسماعيل، والحان حسان زيود، وتوزيع غسان مرهج، ومكس وماسترينغ فادي جيجي.

فيما قام بإخراج العمل بأسلوب الفيديو كليب المخرج أحمد المنجد، وحظى العمل من اللحظات الأولى لإطلاقه بإعجاب وتفاعل محبيه على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وقناته الرسمية.

«كسر عظم» تم اطلاقها على القناة الرسمية على اليوتيوب لفارس الأغنية العربية الفنان عاصي الحلاني، وعلى كافة المتاجر الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي والمحطات الإذاعية والفضائيات الخليجية والعربية .