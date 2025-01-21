وزير التموين: خطط استثنائية لتأمين الأسواق استعدادًا لرمضان

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة وضعت خطة شاملة واستثنائية لتأمين احتياجات الأسواق مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وذلك لضمان توافر السلع الأساسية بكميات كبيرة وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

وأشار الدكتور فاروق في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، خلال افتتاحه سوق اليوم الواحد "بازار القاهرة" في الحي العاشر بمدينة نصر، اليوم إلى أنه تم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة المعروض من السلع الأساسية، بما في ذلك الزيت، والسكر، والدقيق، والأرز، واللحوم، والدواجن، لضمان استقرار الأسعار وتوافر المنتجات في جميع المحافظات خلال شهر رمضان.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى للوصول إلى إقامة 200 سوق متنقل وثابت قبل بداية شهر رمضان، لضمان تلبية الطلب المتزايد على السلع الأساسية خلال الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن هذه الأسواق تمثل نموذجًا للتكامل بين الجهود الحكومية ودور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على التوسع في إقامة الأسواق الحضارية والمبادرات التموينية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وقال سوق اليوم الواحد نموذج عملي لخطة الوزارة التي تهدف لتوفير السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وتلبية احتياجات الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف نعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية وضمان التزام التجار بالأسعار المعلنة.