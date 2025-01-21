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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بمشاركة أحمد حجازي.. نيوم يتعادل مع أبها في دوري «يلو»

أحمد حجازي مع نيوم
أحمد حجازي مع نيوم
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تعثر فريق نيوم، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، أمام ضيفه أبها بالتعادل بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو).

شارك أحمد حجازي أساسيًا مع نيوم ضد أبها، لأول مرة بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها منذ أسابيع.

أول مشاركة لـ أحمد حجازي بعد الإصابة

لعب حجازي منذ بداية المباراة، حتى الدقيقة 46 لاستبداله بزميله محمد دخيل الله، بقرار من البرازيلي بركيلس شاموسكا المدير الفني لفريق نيوم.

فرط نيوم في الفوز على أبها، بعدما كان متقدمًا بثنائية دون رد في الشوط الأول، أحرزها كارلوس جونيور وعبد الله الزيد في الدقيقتين 44 و45+9.

ولكن في الشوط الثاني، عاد أبها من بعيد، إذ أحرز لاعبوه هدفين في الدقيقتين 48 و73، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

كان أحمد حجازي انضم إلى نيوم بداية الموسم الجاري قادمًا من اتحاد جدة، ليشارك في 7 مباريات مع الفريق في دوري يلو، لم يسجل خلالها أي هدف حتى الآن.

بتلك النتيجة، خسر نيوم صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو) لصالح العدالة، بعدما وصل رصيده إلى 31 نقطة في وصافة الترتيب، خلف المتصدر بفارق نقطة وحيدة، بينما رفع أبها رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع.

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