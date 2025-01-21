رئيس جهاز العاشر من رمضان يبحث تطوير منظومة الصرف الصناعي

عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع إستشاري مكتب "إنفايروسيفك"، بحضور المهندسة نورا فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسؤولي المياه والصرف بالجهاز، وذلك لمناقشة الوضع الحالي لمنظومة الصرف الصحي والصناعي، ووضع استراتيجيات تطويرها بما يتماشى مع خطط التوسع العمراني المستقبلي للمدينة.

ووجه المهندس علاء عبداللاه مصطفى رئيس جهاز العاشر من رمضان ، خلال الاجتماع الذي عقده بالقاعة الكبري بمجلس أمناء المدينة تعليماته بتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة مياه الشرب من خلال تحسين أداء الروافع والمحطات، لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان والمناطق الصناعية. كما تم التأكيد على أهمية تطبيق أحدث التقنيات في مجالات المعالجة والتنقية الحديثة، بما يحقق الاستدامة البيئية ويرتقى بجودة الخدمات المقدمة المواطنين والمناطق الصناعية وفق المعايير الدولية.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن تطوير المرافق والبنية التحتية يعد أولوية قصوى لجهاز المدينة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى اعتماد حلول متكاملة ومبتكرة لضمان استدامة الموارد المائية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة. وأوضح أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة العاشر من رمضان كمدينة نموذجية من الجيل الأول في التنمية العمرانية والصناعية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة.

أضاف المهندس علاء عبداللاه رئيس جهاز العاشر، أن الوزارة تقوم باستمرار علي توجيه أعمال التطوير وتوسيع شبكة المياه في جميع المناطق، بما في ذلك الأحياء الجديدة والأحياء القديمة التي كانت تعاني من مشاكل في ضغط المياه، كما تم تركيب خطوط مياه جديدة وصيانة الشبكات القديمة بشكل دوري، ما يساعد على تحسين سرعة وكفاءة وصول المياه إلى المنازل والمرافق العامة، و هذه التحسينات تسهم في تقليل الانقطاعات المتكررة في الأدوار العليا التي كانت تؤثر على راحة المواطنين، وتعتبر هذه المشروعات من أهم أولويات الحكومة في الفترة الحالية، حيث تهدف إلى تحسين جودة الخدمات البيئية والصحية للمواطنين، ضمن خطة التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية لرئيس عبدالفتاح السيسي 2030.