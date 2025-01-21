توفير 10 فرص عمل جديدة للمكفوفين في خطوة نحو الدمج المجتمعي بالإسماعيلية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية عن توفير 10 عقود عمل جديدة لخريجي مدرسة النور للمكفوفين بحي ثان الإسماعيلية.

تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات القيادة السياسية في الاهتمام بذوي القدرات الخاصة وتقديم كل أوجه الرعاية لهم.

وأكد حسن رداد، مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية، أن هذه العقود تأتي تنفيذًا لأحكام قانون رعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والذي يلزم المؤسسات بتخصيص 5% من فرص العمل للأشخاص من ذوي الهمم. وقد استقبل رداد المكفوفين المستفيدين لاستكمال الأوراق المطلوبة وتسليمهم عقود العمل، في إشارة إلى جدية المحافظة في توفير فرص عمل لائقة لهذه الفئة المهمة.

وأوضح مدير المديرية أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة المديرية لدعم ذوي الإعاقات في سوق العمل، والاستفادة من طاقاتهم في تحقيق التنمية والإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة التي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.





وأكد على استمرار العمل لخلق مزيد من الفرص التي تسهم في تعزيز مكانة ذوي الهمم داخل المجتمع وتحقيق أقصى استفادة من قدراتهم، مشيرًا إلى أن الإسماعيلية تواصل تقديم نموذج يحتذى به في الاهتمام بأصحاب القدرات الخاصة.

هذه الخطوة تعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بدمج جميع الفئات المجتمعية في مسيرة البناء والتنمية، وتعد حافزًا كبيرًا لتكرار هذه التجربة في محافظات أخرى على مستوى الجمهورية.