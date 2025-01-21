"المواطنة والمشاركة المجتمعية" ندوة توعوية بقرية شلقام ببني مزار

تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار عقد الندوات بالقرى، حيث أكدت على أهمية المشاركة الفعّالة في بناء المجتمع ودعم الجهود التنموية.

حيث عقدت الوحدة المحلية بشلقام بالتعاون مع مديرية الثقافة بالمنيا وإدارتي الثقافة والشباب والرياضة ببنى مزار ندوة عن " المواطنة و المشاركة المجتمعية".

وتم الحديث عن أهمية المواطنة ودورها فى الالتزام بالقيم الوطنية والمشاركة في العمل المجتمعي والسياسي، بما يحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

وأشارت إكرام الى أن تعزيز قيم المواطنة يبدأ بالتعليم والتوعية، مؤكدة أن لكل فرد دورًا مهمًا في بناء مستقبل أفضل.

وفى الختام تم التأكيد على أن الوحدة والتكاتف هما أساس قوة المجتمع، وأن المواطنة الحقيقية تظهر في أوقات التحديات والإنجازات على حد سواء.