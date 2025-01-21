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الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي قائد الحرس الوطني القبرصي.. شاهد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، الفريق جورجيوس تسيتسيكوستاس، قائد الحرس الوطني القبرصي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا فى زيارة رسمية، تستغرق عدة أيام.

وأُجريت مراسم استقبال رسمية، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وأعرب «خليفة» عن إعتزازه بالعلاقات الممتدة بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامةن على تعزيز آفاق التعاون العسكرى بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

من جانبه أكد قائد الحرس الوطني القبرصي، حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة.

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق جورجيوس تسيتسيكوستاس قائد الحرس الوطني القبرصي القوات المسلحة